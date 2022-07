Stando ai colleghi della Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe mettere a segno due colpi per rinforzare la trequarti, zona di campo che è stata indicata come prioritaria da Maldini e Massara in questa sessione estiva di mercato inaugurata da appena quattro giorni. I nomi in gioco sono i soliti: Charles De Ketelaere, Hakimi Ziyech e Paulo Dybala. Quest'ultimo, si legge sulla rosea, oggi è 'controllato' dall’Inter, unica squadra ad avergli proposto un contratto da 5 milioni di euro più uno di bonus. Tra dieci giorni, però, lo scenario potrebbe cambiare.