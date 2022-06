Marotta governa la situazione. "È lui che detta i tempi, è lui che decide quando affondare il colpo, ovvero prendere il coltello in mano per il taglio della torta - spiega la rosea -. E poi confetti, e poi champagne, foto e sorrisi. Servirà ancora un piccolo sforzo economico da parte dell’Inter. Non per quanto riguarda Dybala, già convinto di proseguire in Italia nel club che più di ogni altro lo ha cercato. Ma più che altro in direzione Antun: vanno limati i bonus e la famosa questione del premio alla firma, passaggio naturale in affari come questi, con il giocatore in scadenza". Diversi i contatti tra Dybala e Zanetti, senza dimenticare il pressing di Inzaghi dopo l'incontro avuto la scorsa settimana in sede. Tutti aspettano Paulo e Paulo vuole l'Inter. Entro la settimana qualcosa si muoverà.