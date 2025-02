Con Darmian, Carlos Augusto e Zalewski fuori uso, Inzaghi dovrà pescare dalla Primavera per rinforzare, almeno a livello numerico, le corsie esterne. In pole su tutti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è Matteo Cocchi, terzino della Primavera in panchina con la Lazio che quest'anno vanta 4 gol e 4 assist in tutte le competizioni.

Presto potrebbe arrivare il debutto in prima squadra, magari contro il Monza in campionato, come già capitato a De Pieri in Champions League contro il Monaco. In Youth League, contro Young Boys e Stella Rossa, si è fatto notare e sugli spali c'erano scout e osservatori di altre squadre ad osservarlo.

L'Inter ha le idee chiare, Cocchi non si muove. Nel 2024 ha firmato un contratto fino al 2027 ed è considerato un investimento fondamentale per l'Under 23 del prossimo anno.