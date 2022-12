Anche la Gazzetta dello Sport , all'indomani della nostra esclusiva ( RILEGGI QUI ), conferma: il rinnovo per Stefan De Vrij adesso è una possibilità concreta. Dopo un avvio complicato, il vento è cambiato e l'olandese si è riguadagnato un posto da protagonista con Inzaghi."Dopo mesi di riflessione, infatti, il nazionale olandese ha deciso di avvalersi di un nuovo rappresentante, vale a dire di Federico Pastorello . E ora lo strada per il rinnovo è aperta: anzi, apertissima - si legge -.

Grosso modo c’è già l’idea condivisa con Marotta e Ausilio di non spostarsi dell’attuale target retributivo, cioè 4 milioni di euro netti. Semmai i primi contatti hanno permesso di stabilire che il nuovo legame sarà quantomeno biennale". Nelle prossime settimane dovrebbe esserci un vertice per mettere a punto i dettagli con maggior chiarezza, anche per quanto riguarda un possibile terzo anno.