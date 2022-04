Ancora lavoro a parte per Stefan de Vrij, che secondo La Gazzetta dello Sport dovrebbe tornare titolare contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. A completare la difesa a tre dell'Inter nel match del Picco contro lo Spezia ci sarà invece D'Ambrosio, con Inzaghi alle prese con altri dubbi di formazione per venerdì sera. Il primo riguarda la fascia sinistra, con Gosens che potrebbe esordire da titolare: "Perisic ha confermato sabato di essere in forma smagliante, ma un po' di riposo potrebbe servire in ottica Milan e Roma" spiega la rosea, ricordando anche che il croato è diffidato, così come Vidal e Bastoni.