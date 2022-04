L'affaticamento alla coscia sinistra accusato da Stefan de Vrij nel primo tempo di Inter-Verona non preoccupa lo staff medico nerazzurro, tanto è vero che al momento non sono stati programmati gli esami strumentali. Il difensore olandese, le cui condizioni verranno rivalutate nel giorno di ripresa dei lavori ad Appiano Gentile, potrebbe saltare per precauzione la trasferta di venerdì a La Spezia, per poi tornare a disposizione di Simone Inzaghi in tempo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, in programma il 19 aprile.