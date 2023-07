Onana dovrebbe diventare un giocatore del Manchester United tra domani e dopodomani e per l'Inter si aprirà un nuovo capitolo per la porta. Dopo il lunghissimo regno di Handanovic, è già tempo di cambiare ancora. E a cambiare - secondo la Gazzetta dello Sport - non sarà solo il volto del numero 1, ma anche lo stile di gioco. "Sommer sarà comunque sollecitato con frequenza dai compagni, ma la differenza sarà poi nella soluzione che potrà garantire il portiere svizzero per far ripartire l’azione - si legge -. Quando Onana impostava, l’Inter era solita abbassare il regista (Brozo o Calha, non c’era differenza) sulla linea del difensore centrale, allargando i due difensori esterni e alzando gli esterni di centrocampo ad altezza punte. Di fatto, diventava un 4-2-4 in avvio di azione, con André che poteva pescare sia l’esterno più libero sia la punta. Con Sommer non cambierà il modo di coprire il campo dei giocatori di movimento, ma sarà più semplice saltare una sola linea per cercare i due centrocampisti in mezzo al campo prima di andare ad azionare le punte".

La rosea conferma la volontà di affiancare Trubin allo svizzero. "Il discorso non si sposta di molto se prendiamo in considerazione Trubin (in arrivo dallo Shakhtar), comunque meno abile di Sommer nel giocare il pallone. Piuttosto, la novità è che ci sarà una continua concorrenza per una maglia da titolare tra i due nuovi portieri".

In realtà, Trubin - a differenza di quanto scrive la Gazzetta - è molto bravo a far partire l'azione dal basso ed è finito nel mirino dell'Inter anche per questa caratteristica parecchio accentuata.

