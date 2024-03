Solo buone notizie dall'allenamento parziale di ieri. Ad Appiano Gentile si sono visti solo gli infortunati e Inzaghi ha incassato tanti sorrisi.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sia Acerbi che Thuram hanno incrementato i carichi di lavoro e tra oggi e domani dovrebbero rivedersi in gruppo, mettendosi quindi a disposizione per Inter-Genoa di lunedì sera al Meazza. Un po' più di cautela per Calhanoglu, che invece si rivedrà contro il Bologna sabato 9, tagliando per l'Atletico di quattro giorni dopo.

Tutto ok anche per Frattesi, entrato e uscito in stile nonno Simpson contro l'Atalanta (non prima di aver timbrato il cartellino col 4-0): oggi si valuterà se sottoporlo a esami, ma ieri si respirava grande ottimismo e ragionevolmente si è trattato solo di semplice contrattura. Ad ogni modo - secondo la Gazzetta - dovrebbe saltare il Genoa per precauzione e rivedersi anche lui a Bologna.

Inzaghi valuta la titolarità per i vari Carlos Augusto (Bastoni squalificato), Dumfries e Sanchez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!