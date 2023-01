Alla luce delle assenze di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, affaticati e quindi risparmiati da Simone Inzaghi, la gara di Coppa Italia di domani contro il Parma si annuncia come l'occasione per il riscatto immediato per Kristjan Asllani e Roberto Gagliardini, i cui ingressi a partita in corso contro il Monza non hanno convinto, per usare un eufemismo. Il pari incassato in pieno recupero, sottolinea la Gazzetta dello Sport, non è certo solo colpa loro, ma la differenza con chi c’era prima in campo è sembrata evidente. Gli standard alti garantiti dai titolari, si legge sulla rosea, fanno emergere con ancora più forza il buco alle loro spalle.