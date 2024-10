È il momento di Buchanan. Nella seduta di ieri, il canadese si è allenato senza problemi con i compagni, svolgendo l'intera seduta compresa la partitella finale. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, ormai quindi il recupero dell'ex Club Brugge può definirsi completato e ragionevolmente, anche vista l'assenza di Carlos Augusto, Inzaghi lo inserirà per la prima volta in stagione nell'elenco dei convocati.

Proprio il brasiliano, invece, ieri si è sottoposto agli esami che hanno confermato le impressioni di Berna: lesione muscolare al flessore della coscia sinistra e nuove valutazioni la prossima settimana. Secondo le previsioni della rosea, con ogni probabilità, Carlos dovrebbe tornare in campo dopo la sosta di novembre. Ecco perché il recupero di Buchanan diventa particolarmente importante, sempre considerando che Inzaghi può disporre pure del jolly Darmian.