Carlos Augusto è pienamente recuperato e domani a Verona tornerà nella lista dei convocati. L'infortunio patito a Berna contro lo Young Boys lo scorso 23 ottobre è totalmente superato e l'allenamento di ieri non ha fatto altro che offrire conferme in tal senso.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Monza sarebbe pronto anche per giocare dall'inizio, ma Inzaghi pare orientato a preferire ancora Dimarco, per poi scegliere il brasiliano martedì sera contro il Lipsia in Champions League. Il suo è un rientro fondamentale che consente al tecnico nerazzurro di calibrare meglio le forze anche sulle corsie esterne, dove nel frattempo si è rivisto in campo pure Buchanan con il Canada.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!