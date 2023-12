Non solo nuovi arrivi. L'Inter si muove anche sui rinnovi e sono in arrivo gli annunci dei prolungamenti di due pilastri di Inzaghi.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, i nuovi contratti di Mkhitaryan e Dimarco dovrebbero essere annunciati entro la settimana. E non solo. A quello dell'armeno e del canterano nerazzurro, presto poi si unirà anche l'annuncio per il rinnovo di Lautaro Martinez: il capitano firmerà fino al 2028, senza clausola. Secondo la rosea, il sì sarà ufficiale con ogni probabilità entro il 6 gennaio.