Inzaghi punta su Hakan Calhanoglu. Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro, in vista della Lazio, punterà forte sul centrocampista turco, sempre più decisivo per le sorti nerazzurre.

Soprattutto in gare bloccate, l'ex Milan risulta decisivo. Ad esempio, fu decisivo a Bergamo con quel filtrante per Darmian che provocò il rigore (poi da lu istesso realizzato) che stappò la contesa. Stesso discorso con Napoli e Udinese. Calhanoglu ha tiro, tocco e visione: tutto quello che serve per mandare in tilt le difese avversarie.

