L'Inter è ormai in pole position per Tajon Buchanan e col ribasso del 50% delle tasse (che dovrebbe permanere in virtù della proroga per il Decreto Crescita di cui oggi dovrebbe esserci l'annuncio) i nerazzurri sperano ancora di più di poter chiudere per gennaio.

Diventa ancora di più d'attualità anche il nome di Tiago Djalò per il mercato italiano, per l'Inter ma anche per la Juventus, che sta provando ad anticipare la concorrenza. Il francese è in scadenza, ma a gennaio potrà essere preso con un'agevolazione fiscale.