Tutto finito? Ancora no. "Bremer era ed è ancora per distacco il preferito dell’Inter nel delicatissimo ruolo del post-Skriniar, sempre che lo slovacco prenda definitivamente un aereo per Parigi - si legge -. Per il brasiliano il club nerazzurro stende la tela da un po’: arrivano da lontano sia il flirt con il giocatore, sia l’opera diplomatica con il Torino. E l’incontro di ieri tra i due club è stato il naturale approdo di un lungo lavoro preparatorio. Ci si è visti nel centro di Milano solo nel tardo pomeriggio, non a cena, e l’Inter ha ribadito la propria posizione figlia del momento economico del club: la proposta nerazzurra deve fermarsi ufficialmente a 30 milioni di euro, nella formula di un prestito con riscatto a condizioni molto semplici da raggiungere e con l’inserimento di una contropartita che assume un importante peso specifico nella partita. Cesare Casadei non è un 19enne qualunque, è il gioiello più luminoso della cantera interista. Viene valutato intorno agli 8 milioni e il fatto che il club di Zhang pensi di sacrificarlo sull’altare del brasiliano fa capire quanto Bremer sia considerato strategico da Inzaghi. I nerazzurri, tra l’altro, vorrebbero tenere prudenzialmente un’opzione di recompra. È un aspetto su cui si può trattare (e oggi i club potrebbero pure rivedersi), ma l’Inter non vuole aste e ora insegue la Juve".