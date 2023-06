Yann Bisseck è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Anche La Gazzetta dello Sport conferma che la trattativa ormai è definita. Il difensore classe 2000, impegnato all'Europeo Under 21 con la Germania, è atteso a Milano a inizio luglio per le visite mediche e la firma sul contratto. Il club nerazzurro verserà nelle casse dell'Aarhus i 7 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria in due rate annuali.

Complici il riscatto di Acerbi, il rinnovo di De Vrij e l'arrivo di Azpilicueta a parametro zero dal Chelsea, l'Inter ha completato così la difesa. "Saranno così sostituti in rosa i buchi lasciati da Milan Skriniar e da Danilo D'Ambrosio. Azpilicueta è un colpo concepito come pedina d'esperienza pronta all'uso, Bisseck è invece un progetto a medio-lungo termine che sarà sviluppato proprio imparando dai titolari di settimana in settimana", precisa la Rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!