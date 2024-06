Nicolò Barella ha firmato il contratto che lo legherà all'Inter fino al 2029. Guadagnerà 6,5 milioni di stipendio più bonus. Ad annunciarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea il momento particolarmente importante per il centrocampista: non solo la firma, ma anche la nascita del figlio Romeo, quarto figlio e primo maschio in famiglia, e l'infortunio dal quale sta recuperando per poter giocare al meglio l'Europeo.

L'annuncio arriverà prima degli Europei, ma non ci sarà il "corollario social": non c'è stato infatti il tempo per i soliti contenuti video per i canali del club.