Il peggio, per Barella e Buchanan, ormai è alle spalle. Entrambi hanno lavorato sodo nelle ultime settimane ad Appiano Gentile per recuperare dai rispettivi infortuni e ormai ci siamo, il rientro è davvero prossimo.

Secondo quanto conferma la Gazzetta dello Sport, da domani Nicolò tornerà a lavorare in gruppo per riprendersi il suo posto in mezzo al campo domenica a Roma. E Inzaghi potrà contare sulla mediana dello scudetto finalmente in condizione, considerando che la crescita di Mkhitaryan, tornato brillante tra Stella Rossa e Torino.

Risorse importante, poi, da aggiungere sulle fasce grazie a Buchanan, anche lui ormai pronto al rientro in gruppo: l’Inter in estate lo ha inserito in lista Uefa e ha fatto bene. Il canadese 'vede' la prima convocazione stagionale dopo il ko durante la Coppa America.