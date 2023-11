Barella super in azzurro. Come spiega la Gazzetta dello Sport, nella partita di ieri contro l'Ucraina, il centrocampista dell'Inter ha creato ben quattro occasioni da rete in favore dei compagni, eguagliando la propria migliore prestazione con la maglia della Nazionale. Nessuno - come sottolinea la rosea - ha guadagnato più possessi, ben 7, del centrocampista italiano ieri sera a Leverkusen. Il sardo, inoltre, è andato anche vicino al gol con un gran destro da fuori.