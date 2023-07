L'Inter va a caccia del nuovo centravanti e il nome di Alvaro Morata è di grande attualità. Ma intanto la Gazzetta dello Sport parla di rallentamento su questo fronte dell'attaccante. "Per l’attacco c’è tempo per capire. E semmai per affondare. Oggi nessuna delle piste praticabili convince appieno, vuoi per motivi economici vuoi per motivi tecnici - si legge -. Prendi Alvaro Morata. Sullo spagnolo c’è il gradimento del tecnico Simone Inzaghi, felice di avere a disposizione un profilo di giocatore pronto e non una scommessa. In questo, almeno in questo, Morata è considerato simile a Lukaku. L’Inter ha in mano il gradimento totale dello spagnolo. ma non va oltre i 15 milioni di euro (in pagamento triennale) offerti all’Atletico Madrid, fermo invece alla richiesta di 21 milioni. I due club si sono sentiti anche ieri. Ma è difficile che le parti si avvicinino. E allora è giusto prendere tempo. Anche sul fronte Balogun, che pure piace tanto". Anche perché ai nerazzurri manca un attaccante di peso, mentre altri profili tornerebbero utili in caso di addio di Correa.

Nell'attesa, la maglia numero 9 va a Thuram. "La scelta era rimasta in sospeso, il motivo semplice da capire, visto che in ballo c’era una precedenza da garantire a Romelu Lukaku. Addio Lukaku, addio precedenza, largo al francese. Che avrà modo e tempo di affinare l’accoppiata con Lautaro", svela la rosea.

