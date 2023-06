L'Inter non ha alcun dubbio: Kristjan Asllani non andrà via. Lo ha detto più volte il diretto interessato e anche il club nerazzurro ha le idee ben chiare: stando alla Gazzetta dello Sport, intorno al ragazzo albanese c'è la seria intenzione di costruire un progetto ben definito. La cessione di Marcelo Brozovic , oltre a finanziare l'arrivo di Davide Frattesi, ha come conseguenza la valorizzazione dell'ex Empoli, che sarà il back-up di Hakan Calhanoglu spostato definitivamente nel ruolo di regista.

Asllani per l'Inter è un patrimonio da valorizzare e quindi ogni ipotesi di partenza in prestito è esclusa: a meno di ulteriori intuizioni di Simone Inzaghi, non ci saranno altri centrocampisti che gli faranno concorrenza nel ruolo di vice Calhanoglu. Il minutaggio inevitabilmente aumenterà e Kristjan avrà la possibilità, finalmente, di mettersi in mostra in una big.