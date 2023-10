Inter-Roma si avvicina e Inzaghi dovrà rinunciare alle solite due pedine, come anticipato ieri dalla nostra redazione (LEGGI QUI). Nella lista dei convocati non ci sarà ancora Juan Cuadrado, ancora alle prese con il recupero dall'infiammazione al tendine d'Achille sinistro: i tempi si stanno allungando, ma il tecnico nerazzurro spera di riaverlo a disposizione per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e per quella di Champions League a Salisburgo.

Più o meno gli stessi tempi previsti per il rientro di Marko Arnautovic: l'attaccante sta rispondendo bene alla terapie e secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe anticipare i tempi di una decina di giorni rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali.

