Nella giornata di ieri, l'Inter ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio dopo il giorno di riposo seguito alla vittoria di Udine.

Mentre De Vrij potrebbe tornare a pieno regime tra domani e sabato come da programma, si sono già rivisti in gruppo Bastoni e Cuadrado. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, il colombiano avrà bisogno di tempo per recuperare la condizione dopo il lungo stop per l'operazione al tendine d'Achille. Mentre l'azzurro sta bene e con il Cagliari ci sarà.

