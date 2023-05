Inter in ansia per le condizioni di Henrikh Mkhitaryan, fondamentale in questi mesi per il centrocampo di Inzaghi. L'armeno era uscito nel finale di primo tempo martedì contro il Milan per un problema al quadricipite della coscia sinistra e oggi ci saranno gli esami strumentali per capire meglio la situazione.

"Probabile una lesione, la speranza è che sia di primo grado (lieve) per potersi riallenare dopo il Torino e mettere nel mirino la finale di Istanbul", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

