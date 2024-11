Inzaghi non cambia idea e va avanti con il turnover. Secondo la Gazzetta dello Sport, se da un lato l'Inter ha bisogno dei tre punti di Verona, dall'altro con una vittoria sul Lipsia il passaggio agli ottavi di Champions sarebbe praticamente in cassaforte. E così il tecnico nerazzurro continuerà con le rotazioni viste fin qui in stagione.

Non saranno cambi centellinati, ma sei o sette elementi si alterneranno tra Serie A ed Europa. Ad esempio, con Calhanoglu reduce dal problemino fisico e Lautaro come al solito ultimo a rientrare dagli impegni con le nazionali verrà utilizzata massima cura: entrambi dovrebbero partire titolari in Champions e non in campionato.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, Inzaghi recupera Carlos Augusto e pure Buchanan, in campo per due spezzoni con il Canada. E allora Dimarco potrebbe essere protagonista al Bentegodi per poi tirare il fiato in Champions in vista di Firenze. Frattesi, Zielinski e Asllani pronti a dare il cambio ai tre ex intoccabili della mediana. Così come in attacco pronti Arnautovic e Taremi.

Il momento è delicato, serve sfruttare l'organico fino in fondo.

