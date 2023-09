Alejandro Papu Gomez è uno degli svincolati di lusso sul mercato in questo momento dopo la fine della sua avventura al Siviglia. A 35 anni il calciatore sta prendendo in esame tutte le sue possibilità. Come riportato da Gazzetta.it, si era vociferato nelle scorse ore anche di un possibile interessamento dell'Inter nel caso in cui le condizioni di salute di Alexis Sanchez fossero più gravi del previsto. Tuttavia da Viale della Liberazione sono certi di poter contare sul cileno e assicurano di non aver battuto piste alternative. In Serie A restano interessate Lecce e Udinese, consapevoli che con un biennale potrebbero sfruttare gli sgravi fiscali del Decreto Crescita.