Il tifo nerazzurro si conferma super, anche se non tutti saranno felici. In particolare, non lo saranno quelli che erano nella lista di attesa per gli abbonamenti al Meazza interista: niente da fare, nessuno spiraglio perché i 40mila abbonamenti disponibili per il rinnovo sono stati polverizzati in pochissime ore. Dunque, tutti confermati per la stagione 2024/25 i tifosi che già avevano il posto in quella appena terminata.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, un boom che non stupisce nonostante l'aumento dei prezzi che aveva causato più di un mugugno: il rincaro è stato tra il 12% e il 23% da un anno all'altro. Ma questo non ha frenato l'amore per i campioni d'Italia.

Non c'è spazio per nessun nuovo ingresso, chi prova le due strade sul sito dell'Inter ormai le trova sbarrate proprio per non creare false attese. C'è stato un 85% di tifosi che immediatamente ha confermato lo stesso posto dell'anno precedente. All'interno del restante 15%, poi, l'Inter pensava ci fosse una minima quota, fisiologica, di vecchi abbonati non interessati a rinnovare la tessera: niente da fare, hanno soltanto aspettato la seconda fase a loro riservata per sfruttare la possibilità di comprare un abbonamento in un posto differente.