Con la deadline del 30 giugno vicina, data che rappresenta la fine del contratto di Alexis Sanchez con l'Inter, il cileno è alla ricerca di un nuovo capitolo professionale. Capitolo che potrebbe continuare in Italia, anche se lontano da Milano. Lontano ma non troppo, perché per il Niño Maravilla potrebbe aprirsi la parentesi Parma. A renderlo noto è la Gazzetta di Parma che parla di contatti già avviati tra il calciatore e il club emiliano.

Secondo il quotidiano parmigiano, tra il club fresco di ritorno in Serie A e l'ormai praticamente ex Inter, i primi colloqui sono iniziati già da qualche settimana, ma la trattativa non è semplice. Le difficoltà nel chiudere l'operazione sono, come si può sospettare, legate alle richieste economiche del giocatore, eccessive per un club come il Parma.

