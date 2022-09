Sciolte le ultime riserve, Eddie Salcedo, attaccante classe 2001, si appresta a lasciare ancora l'Inter per vivere un'altra esperienza altrove. Ad attenderlo il Bari, Serie B, con ambizioni di alta classifica pur se neopromosso. Il trasferimento avverrà in prestito secco, visto che non si è trovato l'accordo per le cifre del riscatto e dell'eventuale contro riscatto. Per non allungare troppo i tempi, i club hanno deciso di non fissare alcuna valutazione e di riparlarne a fine stagione. La firma dell'attaccante è in programma alle 15.30, poi sarà tempo di annunci.