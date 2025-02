L'incornata di Lautaro Martinez ha permesso all'Inter di stendere il Genoa e di portarsi per una notte in vetta alla classifica, in attesa di capire cosa farà il Napoli nel lunch match di oggi a Como. Il Toro non aveva mai segnato al Grifone, ma l'arrampicata sulla balaustra della curva nell'esultanza di ieri è legato a motivi di squadra e non personali.

A spiegare "il senso di liberazione del Toro - scrive oggi il Corriere della Sera - c'è ancora di più una partita nella quale il capitano, disastroso con la Juve sei giorni prima, è tra i pochi a giocarsela fin da subito con lo spirito giusto: per ritrovare cioè i tre punti, dopo averne collezionati solo quattro nelle ultime quattro partite" e per mettere pressione al Napoli ad una settimana dallo scontro diretto del Maradona. Appuntamento dove Inzaghi spera di ritrovare anche Marcus Thuram: il francese si curerà la caviglia e farà di tutto per esserci, assicura il Corsera.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!