C'è anche la possibilità dell'introduzione del challenge, ovvero il Var a chiamata, tra le misure future di cui si è parlato ieri nel corso della commissione ad hoc in Lega Serie A per discutere delle riforme, arbitrali e non, nel mondo dl calcio. Un pacchetto che verrà presentato prima all'assemblea della Lega giovedì e poi alla Federcalcio.