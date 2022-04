Il Corriere della Sera pubblica oggi un focus sulla situazione di Paulo Dybala, attaccante della Juventus con il contratto in scadenza a giugno che non verrà rinnovato. "Si è consultato con l’amico Danilo e si è affidato al medesimo intermediario che opera soprattutto in Spagna. Il nuovo agente ha effettuato un giro d’orizzonte con i club della Liga (l’Atletico Madrid è il più interessato) e più recentemente con quelli della Premier (il Tottenham di Paratici resta una valida ipotesi). Un contatto telefonico con l’a.d. interista Beppe Marotta non è mancato, anche se per ora i colloqui sono rimasti a livello superficiale".