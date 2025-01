Aggiornamenti dal Corriere della Sera riguardo alla situazione di Gigio Donnarumma. L'estremo difensore ha un contratto in scadenza nel 2026 con il Paris Saint-Germain e vorrebbe tornare in Italia. Nei giorni scorsi è stato accostato all'Inter, ma da via della Liberazione l'ipotesi viene ad oggi ritenuta utopistica. A luglio, chissà.