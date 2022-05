Uno degli alleati dell'Inter nella corsa scudetto è il calendario, almeno sulla carta. Ma non solo. "Scendere in campo prima - riporta oggi il Corriere della Sera - può essere un vantaggio in questa volata, il calendario sulla carta è alleato dell’Inter che avrà due partite in casa e una sola trasferta, l’opposto del Milan, impegnato due volte lontano da San Siro e contro club di valore".