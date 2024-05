Il match di stasera contro il Verona coincide con l'ultima giornata di campionato ma anche la prima partita dell'Inter sotto la nuova gestione Oaktree. Con i nerazzurri campioni d'Italia e i gialloblu già salvi il clima in campo sarà rilassato.

In tribuna al Bentegodi, scrive oggi il Corriere della Sera, non sono attesi esponenti del fondo californiano, ma la prossima settimana sarà intensa perché "all’incontro fra i dirigenti nerazzurri e la proprietà per continuare a fissare le linee guida, seguirà quello con Simone Inzaghi per i nuovi programmi della stagione".

