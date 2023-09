Il report settimanale numero 429 dell'Osservatorio Calcio del CIES presenta la spesa netta per i trasferimenti dei 100 club più attivi in ​​termini di volume finanziario delle transazioni concluse nell'ultimo decennio. Durante questo periodo, il Manchester United ha il saldo negativo più alto con -1,396 milioni di euro), mentre il migliore è quello del Benfica, che registra un +764 milioni di euro. Altre due squadre hanno registrato perdite per trasferimenti superiori a 1 miliardo di euro negli ultimi dieci anni: Chelsea e Paris St-Germain. Il Chelsea ha anche i saldi più negativi nel periodo post-COVID (-993 milioni di euro) e nell’anno solare 2023 (-558 milioni di euro). Il club spagnolo del Villarreal vanta invece la spesa netta più positiva nell’anno solare 2023 (+117 milioni di euro).

A partire dall'anno 2019, l'Inter ha fatto registrare secondo i calcoli del CIES un passivo di 21 milioni di euro, mitigato dagli ampi numeri positivi registrati nel periodo post-Covid, quando il club nerazzurro ha registrato un attivo di 136 milioni di euro di cui 36 nell'anno solare 2023. La spesa netta dal 2014 fa registrare un passivo di 259 milioni di euro.