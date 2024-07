Con l'insediamento di Oaktree alla proprietà dell'Inter, Carlo Cottarelli è tornato a parlare di InterSpac, progetto che a tempo debito l'economista tifoso della Beneamata sottoporrà anche alla nuova proprietà dopo il no di Zhang come ha ammesso lui stesso (LEGGI QUI). Se prima di tornare a parlarne in Viale della Liberazione c'è ancora da attendere qualche tempo, la società continua a muoversi negli aspetti burocratici e nelle scorse settimane è andata in scena un'assemblea degli azionisti per rinnovare le cariche interne.

Come svela Calcio e Finanza il Consiglio di Amministrazione, nel quale è stato Carlo Cottarelli come presidente e Gianfranco Dentella e Roberto Zaccaria come vicepresidenti, è stato aumentato a 16 consiglieri "che rimarranno in carica sino al 31 dicembre 2025", consiglieri tra i quali compare anche il nome di Enrico Mentana.

