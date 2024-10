Non solo il Milan, TIM stringe una partnership anche con l'Inter. Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, domani il club meneghino dovrebbe annunciare l'accordo con l'azienda italiana di telecomunicazioni che torna ad essere sponsor della società di Viale della Liberazione dopo l'addio pronunciato nel 2018. Fu allora che la telco italiana ha interrotto le partnership con 14 società calcistiche per concentrarsi esclusivamente alla Lega Serie A.

Proprio l'interruzione della partnership con la Lega ha portato TIM al passo indietro e dopo l'accordo siglato con i cugini rossoneri, sarà annunciato domani appunto l’accordo con l’Inter, accordo che in termini di partnership sarà strutturato su basi simili a quelli con il Milan, con il quale l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventerà TIM "'il nuovo Back of Shirt sponsor della Prima Squadra femminile e della Primavera maschile a partire dalla stagione in corso'. Per quanto riguarda le cifre - si legge su CF -, TIM dovrebbe versare poco più di un milione di euro a stagione per legarsi nuovamente alla società nerazzurra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!