Il pareggio in casa del Benfica ha chiuso la quinta giornata della fase a gironi per l'Inter, nonché per le altre partecipanti a cui manca soltanto una gara prima delle sfide a eliminazione diretta.

Nella sua analisi su quanto è entrato al momento in casa per i nerazzurri grazie a questa edizione della Champions League, Calcio & Finanza aggiorna i dati che oggi ammontano a un totale di 62,36 milioni di euro.

Di questi 15,64 arrivano dal bonus partecipazione, 20,5 dal ranking storico, 3,4 dal market pool 1, 2,96 dal market pool 2, 10,26 dal bonus risultati e 9,6 dal bonus ottavi.

