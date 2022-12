L’Inter conta di chiudere la partita per il rinnovo di Milan Skriniar entro la fine dell’anno, un eventuale slittamento a gennaio è previsto solo per definire gli ultimi dettagli dopo l'ok del diretto interessato. Stando alle informazioni del Corriere dello Sport, in Viale della Liberazione continua a trapelare ottimismo, dopo l'offerta da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus formulata nelle scorse settimana Beppe Marotta e Piero Ausilio ora attendono già per questa settimana una risposta pressoché definitiva, senza escludere l'eventuale disponibilità a ricalibrare qualcosa a livello economico per quanto riguarda i premi (non viene esclusa l’ipotesi di un incentivo alla firma). Nella peggiore delle ipotesi, potrà essere valutata una controproposta, ovviamente all'interno di certi paletti che mettono il club nerazzurro in una condizione di svantaggio ad esempio rispetto al Paris Saint Germain, che già dalla scorsa estate sta corteggiando lo slovacco con un ricchissimo contratto da 9,5 milioni a stagione, bonus compresi.