A poche ore dal match contro la Lazio è arrivata una buona notizia per l'Inter, già costretta a rinunciare a De Vrij, Dumfries, Cuadrado e Sanchez: il rientro tra i convocati di Benjamin Pavard. Il francese è partito per Roma ma si accomoderà in panchina, con le scelte in difesa che restano obbligate: sulla fascia destra verrà nuovamente avanzato Matteo Darmian, mentre alle sue spalle, come braccetto, ci sarà Yann Bisseck. Lo assicura oggi il Corriere dello Sport.

