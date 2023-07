Nella mole di lavoro che Marotta e Ausilio devono sbrigare in questo mercato, non va dimenticata la ricerca di un difensore che sostituisca Milan Skriniar, che due giorni fa ha dato l'addio svincolandosi a zero. Il caldo, conferma il Corriere dello Sport, è quello di Merih Demiral, ovviamente da ottenere in prestito dall’Atalanta.

In aggiunta, a Inzaghi, mancherebbero pure un vice-Dumfries, un sesto centrocampista e un secondo portiere. Difficile credere che per completare la rosa bastino le risorse dei contratti non rinnovati e la sistemazione degli esuberi, più plausibile - sottolinea il quotidiano romano - la necessità di una cessione importante. Tutti gli indizi attualmente portano al nome di André Onana, anche se il Manchester United sta tardando a presentare un’offerta ufficiale. "Il messaggio che viene dall’Inter, però, è chiaro: servono 60 milioni, altrimenti Onana resterà qui. Già, ma allora dovrebbe partire qualcun altro?", la chiosa del pezzo.