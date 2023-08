"L'Inter si aggrappa a Pavard" è il titolo che il Corriere dello Sport dà alla vicenda legata al corteggiamento dell'Inter nei confronti del difensore francese, al quale il quotidiano romano affida la riuscita dell'operazione. "Tocca a lui fare la differenza con il Bayern, forzando la mano sia per andare via sia per accettare le condizioni nerazzurre". Lo spauracchio Manchester United resta ma Maguire, ancora convinto di restare, funge da garanzia per i nerazzurri. Come se non bastasse, "il francese ha scelto definitivamente l’Inter, in viale Liberazione c’è assoluta certezza", certezze rimpolpate dai vari indizi social seminati in giro dallo stesso difensore francese che dopo la panchina col Werder Brema è entrato nell’amichevole contro il Fanclub “Weinbeisser Kaltern", apparendo "nervoso, distaccato e, quando ha segnato l’espressione era tutto un programma…".

Il nodo continua a essere la distanza tra quanto offerto dall’Inter, ovvero 25 milioni più bonus, e quanto richiesto dal Bayern, ovvero 35 milioni, dieci in più, "se lo United non riuscirà a farsi avanti, altrimenti 40. Nel primo caso, il gap non parrebbe incolmabile, ma Marotta e Ausilio hanno limiti di manovra. Oltre ai soliti problemi finanziari, c’è pure un tetto come costo annuo da non sforare, così da rispettare il settlement agreement concordato con l’Uefa, che, tanto più, incide pure sulla compilazione della lista Champions. In aggiunta ci sono le commissioni per gli agenti, che sarebbero piuttosto corpose, tenuto conto dello status del giocatore e del contratto in scadenza nel 2024. Il piano, associato al 'lavoro' ai fianchi di Pavard, è proprio di studiare una migliore articolazione dei bonus. Il Bayern non ha grossi problemi economici, anzi il contrario, motivo per il quale le cessioni avvengono raramente specie se si tratta di giocatori di maggiore qualità e spessore. "Per cedere, i tedeschi devono trovare un sostituto: si crea un buco che deve essere colmato", se il club bavarese trovasse un’alternativa, la trattativa con i nerazzurri sarebbe più semplice.

Allo stesso tempo, l’Inter deve cautelarsi e si guarda intorno proprio per non cadere dal pero qualora l'affare Pavard non dovesse portare all'esito sperato: "L’ultimo nome, non inedito, è Schuurs del Torino".

