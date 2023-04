Investcorp, fondo di private equity del Bahrein, è tornato a interessarsi all'acquisto dell'Inter. Per questo motivo - conferma il Corriere dello Sport sulla scia di quanto rivelato dal Sole 24 Ore - è partita la ricerca nel tentativo di raccogliere un consorzio di investitori, con ogni probabilità sempre nell’area del Bahrein, per mettere in piedi l'operazione.



Zhang ha fissato il prezzo oltre il miliardo di euro, ma le difficoltà sul fronte stadio e l'avvicinamento della scadenza del prestito triennale che Oaktree ha concesso a Suning nel maggio 2021 rischiano di complicare gli obiettivi economici del presidente nerazzurro. "E allora non è sbagliato immaginare che chiunque pensi di rilevare la maggioranza del club nerazzurro attenda l’anno prossimo, in modo da forzare la mano a Zhang, che se non salderà il debito (350 milioni interessi compresi) perderà le azioni dell’Inter, oppure per rivolgersi direttamente a Oaktree, una volta escusso il pegno. Il fondo americano, infatti, non avendo intenzione di tenersi il club nerazzurro, punterà ad una cessione in tempi rapidi, con una valutazione decisamente inferiore rispetto alle attuali richieste di Zhang", ipotizza l'edizione odierna del giornale romano.