Sergej Milinkovic-Savic lascerà la Lazio in questa sessione di mercato e attende novità su questo fronte. La nuova squadra ancora non si conosce, ma intanto si lavora per trovare un modo per ammorbidire la posizione di Claudio Lotito: Sergej e il suo agente Kezman fanno leva sulla promessa che il presidente avrebbe fatto a entrambi, ovvero la cessione in estate. "Eppure Lotito non dà per scontata la partenza di Milinkovic, darà il via libera a determinate condizioni - precisa il Corriere dello Sport -. Chiede 40 milioni, valuta contropartite del calibro di Rovella, tanto per citare giocatori della Juve, tra i club che possono dare la caccia a centrocampisti. Allegri aspetta il sì di Rabiot, solo se perderà il francese si lancerà sul serbo della Lazio. L’intenzione della Juve è offrire 25 milioni più inserire Pellegrini come contropartita. Lotito, per il terzino, punta invece a strappare il prestito per un’altra stagione".

Tra le tante piste vive per il Sergente c'è anche quella che conduce all'Inter. Perché in Italia il serbo "è un obiettivo secondario della Juve. Il Milan ha perso Tonali, l’Inter ha in uscita Brozovic - si legge ancora -. In Inghilterra può farsi vivo l’Arsenal, trattava Rice e Havertz. Sul primo è piombato il Manchester City. I Gunners cercano centrocampisti, non è chiaro se cederanno Jorginho, preso a gennaio, resta un pallino di Sarri. Milinkovic e Kezman aspettano novità nelle prossime settimane, l’agente del Sergente è certo che qualcosa si muoverà. E’ in contatto con alcuni club, l’evoluzione del mercato e l’avvicinamento dell’apertura ufficiale possono scatenare un effetto domino".

