Sono cinque i giocatori che l'Inter attualmente ha ancora sul mercato: Sanchez, Pinamonti, Lazaro, Salcedo e Agoume. "Gli ultimi due impattano meno a livello di monte ingaggi e i dirigenti nerazzurri vogliono mandarli a giocare per farli maturare, consci che difficilmente dal loro addio potranno ricavare soldi - suggerisce il Corriere dello Sport -. Diverso il discorso per gli altri, le cui partenze saranno fondamentali per sistemare il monte stipendi. Con le cessioni di Pinamonti, Sanchez e Lazaro, al netto il club risparmierebbe quasi 12 milioni; circa 18 al lordo".