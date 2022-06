Il Corriere dello Sport oggi ridefinisce i contorni dell'accordo tra l'Inter e il Chelsea per il ritorno in Italia di Romelu Lukaku: prestito da 8 milioni sì, ma con 5 milioni di bonus, la maggior parte dei quali attivabili in caso di vittoria dello scudetto. Il 20esimo tricolore è l'obiettivo dichiarato in viale della Liberazione e Zhang sarebbe ben felice di pagare i bonus agli inglesi in caso di successo.