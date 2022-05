"In viale della Liberazione non considerano l'argentino incedibile (non lo sono neppure Skriniar, Bastoni, Barella, Dumfries...), ma se dovranno sacrificarlo, lo faranno solo per una proposta tra i 70 e gli 80 milioni. Anche perché vendere l'ex Racing vorrebbe dire ricostruire l'attacco: Correa non segna da fine ottobre, Dzeko da un paio di mesi è in calo, Sanchez non rientra più nei piani (nonostante un altro anno di contratto) e Caicedo, che non ha praticamente mai giocato, è in prestito. Torneranno alla base Pinamonti (sarà ceduto per monetizzare), Satriano (solo prestito a meno di una proposta indecente) ed Esposito, ma senza Martinez servirebbero due titolari dal gol facile: un centravanti e una seconda punta", scrive il quotidiano romano, che sottolinea come sul Toro ci sono gli occhi di Atletico Madrid e, forse, anche del Chelsea.

