I nerazzurri sono tornati a pensare a Roberto Pereyra. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, confermando l'interesse dell'Inter per il 32enne centrocampista svincolato dall'Udinese. Come anticipato già dalla nostra redazione (RILEGGI QUI), il nome del Tucu Pereyra piace sia per duttilità che per costi: potrebbe essere lui il centrocampista per completare il reparto dopo gli addii di Brozovic e Gagliardini.

