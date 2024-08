Non cessa l'interesse dell'Inter per Giovanni Leoni, centrale classe 2006 della Sampdoria. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, la voglia di portare a Milano il giovane difensore è sempre viva e concreta.

Il club blucerchiato vorrebbe tenerlo anche per questa stagione e l'Inter si è mostrata apertissima a questa richiesta: lascerebbe senza problemi il calciatore a Genova, assumendone però il controllo già da questa sessione di calciomercato.

Come spiega il quotidiano romano, si sta ragionando sulla formula del trasferimento: Marotta e Ausilio vorrebbero inserire una contropartita tecnica come Fontanarosa o Filip Stankovic, già alla Sampdoria nello scorso campionato. Resta ampia la concorrenza, con la Juve in prima fila.